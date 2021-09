Bundestrainer Flick wirbt um Verständnis vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:42s - Veröffentlicht: St. Gallen, 03.09.21: NACH ERNÜCHTERNDEM FLICK-EINSTAND 2:0 gegen Liechtenstein konnten den neuen Bundestrainer Hansi Flick beim Länderspieldebüt nicht glücklich machen HANSI FLICK: «Ohne Frage hätten wir uns alle gewünscht, dass wir mehr Tore schießen» «Ich verstehe auch, dass in Deutschland die Fans vielleicht ein bisschen enttäuscht sind von dem Ergebnis» FLICK WIRBT UM VERSTÄNDNIS «Was man merkt, ist, dass die Mannschaft nicht so das Vertrauen hat, dass sie Tore erzielen kann» NÄCHSTE PRÜFUNG AM SONNTAG Ein Sieg gegen Armenien soll das Direkt-Ticket zur WM in Katar werden



