Michael Wendler: Netz macht sich über seine Corona-Warnung lustig vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:27s - Veröffentlicht: Anfang August 2021 prophezeite Michael Wendler über den Nachrichtendienst Telegram, dass es im September dieses Jahres einen Corona-Massentod von Geimpften geben wird. Mittlerweile sind im September einige Tage vergangen und viele Internet-User machen sich nun über die Corona-Warnung des Sängers lustig. Die Details gibt es in unserem Video.



