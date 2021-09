Achtköpfiges Laschet-Team für den Wahlkampf-Endspurt vor 22 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:18s - Veröffentlicht: Berlin, 03.09.21: Mit einem achtköpfigen Team um den früheren Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) geht Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) in die entscheidenden drei Wahlkampfwochen. O-TON Armin Laschet, Kanzlerkandidat CDU/CSU «Persönlichkeiten, die originelle Ideen für die Zukunft entwickelt haben, die für das stehen, was wir am 26. September umsetzen wollen. Und aus diesem Grund hab ich ein Team zusammengerufen, das genau diese Ideen für die Zukunft zeigt.» Merz gehört zum sogenannten Zukunftsteam, das Laschet am Freitag in Berlin offiziell präsentierte. Weiter zum Team gehören: Digital-Staatsministerin Dorothee Bär (CSU) und der Terrorismusexperte Peter Neumann sowie Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien, die sächsische Kultusministerin Barbara Klepsch, CDU-Vize Silvia Breher, der stellvertretende Unionsfraktionschef Andreas Jung sowie der Bundestagskandidat und Musikmanager Joe Chialo (alle CDU). Die Mitglieder des «Zukunftsteams» sollen Laschet bis zur Bundestagswahl am 26. September helfen, die Union aus dem Umfragetief zu holen. Laschet steht stark unter Druck. In jüngsten Umfragen zog die SPD mit Spitzenkandidat Olaf Scholz an CDU und CSU vorbei.



