Söder ruft Union zum Kämpfen auf - «Lage ist sehr ernst» vor 5 Tagen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:01s - Veröffentlicht: München, 03.09.21: Angesichts der miserablen Umfragewerte für CDU und CSU in Sichtweite der Bundestagswahl hat CSU-Chef Markus Söder die Union zum Kämpfen aufgerufen. O-Ton Markus Söder, Ministerpräsident Bayern «Die Bundestagswahl ist noch nicht gelaufen. Es ist nach wie vor alles drin. Klar die Umfragen sind nicht gut. Und sie verweisen zumindest darauf, dass es außerordentlich knapp werden dürfte. Aber wir müssen jetzt in den nächsten Tagen und Wochen noch mal richtig kämpfen, motivieren und uns engagieren. Es geht tatsächlich um viel, vielleicht sogar um alles für die Union.» Jetzt komme es darauf an, diesen Trend zu brechen und ihn umzukehren. O-Ton Markus Söder, Ministerpräsident Bayern «Sonst wird es insgesamt sehr, sehr schwierig werden, auch für die Union. Ein Juniorpartner Union kann sich keiner vorstellen.» Söder stellte sich dabei voll hinter Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet. Der CSU-Vorstand habe ausdrücklich seine Solidarität und seine hundertprozentige Rückendeckung signalisiert. Zudem lobte der CSU-Chef, dass Laschet nun ein Team präsentiere.



