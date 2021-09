Corona-Impfungen für Kinder: Til Schweiger findet sie „entsetzlich“ vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:56s - Veröffentlicht: Mit Aussagen in einem Filmtrailer sorgte Filmemacher Til Schweiger nun für Wirbel. Der Schauspieler nennt hier Corona-Impfungen für Kinder „entsetzlich“. Empörte Reaktionen auf Twitter und Co folgten. Die Details gibt es im Video.



