IAA Mobility: Mobilitätstransformation und Klimaneutralität am 07.09.2021 < > Embed Quelle: MHoch 4 - Länge: 02:15s - Veröffentlicht: "Mobilität ist eines der wichtigsten Themen der Gesellschaft. Im Mittelpunkt stehen Lösungen auf dem Weg zur Klimaneutralität", erklärt VDA-Präsidentin Hildegard Müller, die die E-Bike-Branche im vergangenen Jahr zur Teilnahme eingeladen hat. Am gestrigen Pressetag wurde deutlich, dass der Anspruch, dieses differenzierte Publikum zu bedienen, auch zu der Frage führt: Für wen ist die IAA Mobility eigentlich interessant? Auf der IAA Mobility wird die Zukunft der Mobilität gezeigt, um sie vor Ort zu erleben und zu diskutieren. Insgesamt werden fast 700 Aussteller vertreten sein, darunter Automobilmarken, Fahrradmarken, wichtige Player der Tech-Branche und alle großen Unternehmen der Zulieferindustrie. Das neue Konzept der IAA Mobility ist so attraktiv, dass sich auch über 70 Marken aus der Fahrradbranche angemeldet haben, von denen die meisten dieses Jahr nicht auf der Eurobike vertreten waren.



