Ärztepräsident: Neustart der Corona-Impfkampagne

Berlin, 08.09.21: Die Corona-Infektionszahlen steigen und die Impfkampagne stockt - Das sei mit Blick auf den Herbst und Winter bedenklich, so Ärztepräsident Klaus Reinhardt Er fordert deshalb einen Neustart. Viele Ungeimpfte seien keine überzeugten Impfverweigerer, so Reinhardt. «Um diese Unentschlossenen zu erreichen, muss die Impfkampagne in Deutschland komplett neu aufgestellt werden.». Man bräuchte jetzt viel zielgenauere Kommunikationsmaßnahmen und niedrigschwellige Impfangebote. Gefragt seien kreative Konzepte. Die Bundesregierung will mit einer bundesweiten Aktionswoche vom kommenden Montag an Schwung in die Impfungen bringen. Gemeinsam mit den Ländern ruft sie dazu auf, an möglichst vielen Orten einfach wahrzunehmende Angebote zu machen - etwa in Sportvereinen oder bei der freiwilligen Feuerwehr. Bisher sind in Deutschland 61,5 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, 65,9 Prozent haben mindestens eine Impfung . Um die vierte Welle der Pandemie noch abzuflachen wird eine Impfquote von 80 bis 90 Prozent als nötig erachtet.