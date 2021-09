Michael Wendler äußert sich zu Gerüchten um Flucht nach Brasilien vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:24s - Veröffentlicht: Michael Wendler und Laura Müller sollen Medienberichten zufolge nach Brasilien flüchten wollen, doch der Schlagersänger äußerte sich nun zu den Gerüchten um einen Umzug. Dabei verriet er, was er wirklich plant und dass er sogar nach Deutschland zurückkehren könnte.



