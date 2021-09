20 Jahre 9/11: Die Terroranschläge in Zahlen vor 1 Tag < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:28s - Veröffentlicht: Als am 11. September 2001 zwei Flugzeuge in die Türme des World Trade Center einschlugen, entstand ein nicht greifbares Leid. Zahlen zeigen das Ausmaß der Terroranschläge.