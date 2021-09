Merkel: «Lassen Sie sich impfen» vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:11s - Veröffentlicht: Berlin, 12.09.21: Kanzlerin Angela Merkel hat die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zum Start einer bundesweiten Impfaktionswoche in einem Videopodcast aufgerufen, die Angebote für Corona-Impfungen zu nutzen. O-Ton Angela Merkel «Nie war es einfacher, eine Impfung zu bekommen. Nie ging es schneller.» Impfangebote werde es etwa bei den Freiwilligen Feuerwehren, in der Straßenbahn, am Rand von Fußballfeldern und in Moscheen geben. Jeder könne sich dann ohne Termin und kostenfrei impfen lassen. Die Impfaktionswoche dauert bis zum 19. September. O-Ton Angela Merkel «Ich bitte Sie daher: schützen Sie sich selbst und andere. Lassen Sie sich impfen.» Leider steige die Zahl der Neuinfektionen wieder, warnte Merkel. Die große Mehrheit der Patienten, die im Krankenhaus oder auf der Intensivstation behandelt würden, seien ungeimpft. Um gut durch Herbst und Winter zu kommen, müsse man daher noch mehr Menschen überzeugen, sich impfen zu lassen.