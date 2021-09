Matthäus: Für RB Leipzig ist «der Titel futsch» vor 3 Tagen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:47s - Veröffentlicht: Berlin, 13.09.21: Für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist RB Leipzig schon nach dem vierten Spieltag der Fußball-Bundesliga raus aus dem Titelkampf. «Obwohl man es dort ungern hört: Es war ein katastrophaler Saisonstart von Jesse Marsch und seiner Mannschaft. Vier Spiele, drei Niederlagen, ein Sieg», schreibt Matthäus in seiner Kolumne für den TV-Sender Sky. Das sei viel zu wenig für die Ziele und Ansprüche des deutschen Vizemeisters. Der Kader, in den viel investiert wurde, müsse mit dieser Qualität und Gehaltsstruktur dennoch «unter die ersten Vier. Der Titel ist futsch, aber ein Champions-League-Platz muss drin sein», so Matthäus. Das Programm für RB Leipzig wird aktuell nicht leichter, am Mittwoch muss man in der Champions League bei Manchester City ran.