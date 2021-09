Hacker kapern Online-Kanäle von Verschwörungsprediger vor 1 Stunde < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:56s - Veröffentlicht: Berlin, 14.09.21: Früher als veganer Kochbuchautor und Fitness-Guru bekannt, nennt Attila Hildmann sich inzwischen selbst «ultrarechts» und einen Verschwörungsprediger. Er trat bei Protesten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen auf. Seit dem Sommer 2020 fiel Hildmann auf dem Messenger-Dienst Telegram mit immer unverhohlenerem Judenhass auf. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Nun wurden mehrere von Hildmanns Online-Kanälen von Hackern übernommen. Auf seiner Webseite erschien am Montag ein Banner des Hackerkollektivs «Anonymous». Auch Hildmanns Telegram-Kanal enthält eine Nachricht der Aktivistengruppe. Das Hackerkollektiv hat in einem Blogbeitrag die Übernahme der Kanäle für sich reklamiert und behauptet, im Besitz zahlreicher E-Mails von Hildmann und anderen sensiblen Daten zu sein. «Anonymous» behauptet, die Daten gäben einen tiefen Einblick in die Welt des Holocaust-Leugners. In den kommenden Tagen wollen sie Details veröffentlicht.