Johnson&Johnson-Impfstoff: Offenbar gehäufte Durchbrüche vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:00s - Veröffentlicht: Berlin, 17.09.21: Experten und Behörden fallen vermehrte Impfdurchbrüche beim Impfstoff von Johnson-&-Johnson auf. Bislang erkrankten in rund 6100 Fällen Menschen trotz vollständigem Impfschutz durch das Mittel. Das schreibt das Robert Koch-Institut in seinem aktuellen Wochenbericht. Laut RKI haben bislang gut drei Millionen Menschen eine Johnson-&-Johnson-Impfung bekommen. Auf eine Million Geimpfte kämen demnach grob überschlagen 2000 Impfdurchbrüche. Zum Vergleich: Bei Menschen, die als zweite Dosis den am häufigsten in Deutschland verwendeten Impfstoff von Biontech erhalten haben, sind es diesen Zahlen zufolge rund 675 Durchbrüche pro eine Million vollständig Geimpfte. Da die Antikörperspiegel bei dem Johnson&Johnson-Vakzin unterhalb derer liegen, die durch die anderen Impfstoffe erzeugt werden, scheint der Schutz vor einer Corona-Infektion Experten zufolge also schlechter. Vor einer schweren Corona-Erkrankung schütze das Vakzin aber sehr wohl.