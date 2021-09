Michael Wendler: Sein Vater äußert erneut Kritik vor 14 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:30s - Veröffentlicht: Manfred Weßels, der Vater von Michael Wendler, hat nun erneut Kritik an seinem Promi-Sohn geäußert. Die beiden haben schon seit Längerem kein gutes Verhältnis mehr und dies bewies der Vater vom Schlagersänger nun erneut mit seinen Aussagen bei einer Buchvorlesung, zu der allerdings niemand kam.



