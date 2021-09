Schließanlage streikt - Feuerwehr öffnet Berliner Wahllokal vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:55s - Veröffentlicht: Berlin, 26.09.21: Nur mit Hilfe der Feuerwehr konnten Wählerinnen und Wähler zweier Berliner Wahllokale am Sonntagmorgen zu Wahlkabinen und Abstimmung gelangen. Wegen Problemen mit der elektronischen Schließanlage kam das Wahlteam nicht rechtzeitig wie geplant in das Gebäude der Mensa Nord des Studierendenwerkes im Bezirk Mitte. O-Ton Alexander Radebach, Wahlvorsteher «Und wir haben dann letztendlich die Feuerwehr rufen müssen und die Feuerwehr kann natürlich mit dem Notschlüssel das Gebäude öffnen und das ist dann geschehen, hat natürlich zu einer gewissen Verzögerung geführt.» Auch dadurch hat sich eine Schlange von Wählerinnen und Wählern gebildet. Voxpops Mann «Der Punkt ist nur der, ich habe eine Reise vor und die beginnt um 9 Uhr am Hauptbahnhof. Und das heißt, ich kann heute meine Stimme nicht abgeben.» Mann «Es ist bezeichnend für die deutsche Verwaltung, dass Sachen eben nicht funktionieren, die auch ziemlich basic sind leider.» Die Wählerinnen und Wähler mussten einige Zeit warten, bevor alles wieder regulär lief.



