Berlin-Wahl: SPD in Hochrechnungen vor den Grünen vor 10 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:40s - Veröffentlicht: Berlin, 26.09.21: ABGEORDNETENHAUSWAHL IN BERLIN SPD mit Spitzenkandidatin Franziska Giffey in neuen Hochrechnungen von RBB und ZDF übereinstimmend vorne ZDF-HOCHRECHNUNG Laut ZDF-Hochrechnung kommt die SPD auf 22,4 Prozent und hat damit einen Prozentpunkt Vorsprung auf die Grünen RBB-HOCHRECHNUNG In der RBB-Hochrechnung erreicht die SPD 22,7 Prozent, die Grünen kommen auf 21,4 Prozent LAUT HOCHRECHNUNGEN CDU demnach mit weniger als 17 Prozent - schlechtestes Ergebnis bei einer Abgeordnetenhauswahl in Berlin bisher Amtsinhaber Michael Müller (SPD) gibt das Amt ab, um in den Bundestag zu wechseln Er führte bisher ein rot-rot-grünes Bündnis mit Grünen und Linken