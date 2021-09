Ecuador: Ausnahmezustand nach Gefängnis-Massaker vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:07s - Veröffentlicht: Bei einer Auseinandersetzung in einem Gefängnis in Ecuador sind mindestens 116 Menschen gestorben. Der Präsident des Landes hat den Ausnahmezustand über den Strafvollzug verhängt.



