Tödliches Attentat in Norwegen: Polizei schnappt mutmaßlichen Täter vor 1 Stunde < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 00:53s - Veröffentlicht: In Norwegen hat ein Mann mit Pfeil und Bogen um sich geschossen. Nach Polizeiangaben wurden dabei mindestens fünf Menschen getötet und mehrere verletzt.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen