"Space-Race" der Milliardäre: Prinz William hält nichts von All-Trips vor 1 Tag < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:16s - Veröffentlicht: Prinz William hat Kritik an den Weltraumausflügen der Milliardäre Elon Musk, Jeff Bezos und Co. Geübt. Ihm zufolge ist die Lösung globaler Probleme viel wichtiger.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen