SPD, Grüne und FDP wollen in Koalitionsgespräche einsteigen vor 3 Wochen < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 02:29s - Veröffentlicht: Die Ampel wird immer wahrscheinlicher: In einer gemeinsamen Pressekonferenz haben die Spitzen von SPD, Grünen und FDP angekündigt, dass sie Koalitionsgespräche beginnen wollen.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen