Sturmtief kommt: Deshalb ist ein Waldspaziergang jetzt tabu! vor 23 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - L√§nge: 01:36s - Ver√∂ffentlicht: Sturmtief Ignatz rollt auf Deutschland zu und sorgt in manchen Regionen f√ľr starke Sturmb√∂en. Nun warnte unter anderem der Nationalpark Harz vor einem Ausflug in den Wald.



