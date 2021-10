Asche, Gas und Lava: Pyroklastische Ströme auf La Palma vor 3 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:15s - Veröffentlicht: La Palma: Auf heissen Strömen aus Asche, Gasen und Gesteinsstücken schwimmen riesige Lavablöcke durch die Landschaft. So ein kochender Fluss bewegte sich auf eine Tankstelle in der Innenstadt von La Laguna zu, der Treibstoff wurde rechtzeitig abgepumpt.



