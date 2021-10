Wien macht Schock-Ankündigung: Neue Lockdown-Regelungen für Ungeimpfte vor 6 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:00s - Veröffentlicht: Es wird ungemütlich für Ungeimpfte in Österreich: Die Bundesregierung um Alexander Schallenberg hat vor, die Auflagen für Ungeimpfte zu verschärfen.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen