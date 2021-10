Rumänien - Ungeimpfte sterben wie die Fliegen vor 10 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:13s - Veröffentlicht: Rekordhochs bei täglichen Infektionen und Todesfällen - laut Daten der rumänischen Gesundheitsbehörden sind mehr als 90 Prozent der an COVID-19 Verstorbenen ungeimpft. Verschwörungstheoretiker und orthodoxe Priester säen Zweifel an westlichen Impfstoffen.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen