Bei „Wetten, dass..?“: Zeigt Helene Fischer hier ihren Babybauch? vor 1 Woche < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:03s - Veröffentlicht: Am 06. November 2021 kehrt „Wetten, dass..?“ mit Thomas Gottschalk für eine Sonderausgabe zurück ins deutsche Fernsehen. Jetzt wurden die Stars bekanntgegeben, die dabei sein werden und die können sich wirklich sehen lassen. Auch die schwangere Helene Fischer ist dabei. Ob sie hier auch ihren Babybauch zeigt? Details gibt es im Video.



