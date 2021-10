Münze fürs Glück und ehrgeizigere Klima-Ziele beim G20-Gipfel in Rom vor 2 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:15s - Veröffentlicht: Am Sonntagmorgen haben die Staats- und Regierungschefs und -chefinnen eine Münze in den Trevi Brunnen in Rom geworfen - und danach beschlossen sie ehrgeizigere Klimaziele.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen