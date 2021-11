Antonow-Absturz beim Landeanflug: Keine Überlebenden in Irkutsk vor 5 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:00s - Veröffentlicht: Beim Absturz einer Antonow An-12 sind in der russischen Oblast Irkutsk alle sieben Menschen an Bord ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich unmittelbar vor der Landung in der Großstadt Irkutsk.