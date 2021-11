„The Masked Singer“: Spin-off „The Masked Dancer“ kommt 2022 vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:03s - Veröffentlicht: „The Masked Singer“ ist erfolgreich wie eh und je und deshalb kündigte ProSieben nun an, dass Anfang 2022 ein Spin-off der Show starten wird. Dabei handelt es sich um „The Masked Dancer“. Die Sendung soll, wie schon das Original, auch von Matthias Opdenhövel moderiert werden. Mehr dazu im Video.



