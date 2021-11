In diesem Land ist der Urlaub für Ungeimpfte bald so gut wie verboten vor 18 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:11s - Veröffentlicht: Reisende, die es im nächsten Jahr in Richtung Karibik zieht, müssen aufpassen. Ein Land in Mittelamerika führt ab 2022 die 1G-Regel ein.



