Überraschung bei "Bauer sucht Frau": Pferdewirtin erwischt ihre Hofdamen in flagranti vor 1 Stunde < > Embed Quelle: TELESCHAU - Länge: 01:14s - Veröffentlicht: Erstaunliche Entdeckung bei "Bauer sucht Frau": Pferdewirtin Lara muss in der RTL-Kuppelshow verdutzt feststellen, dass ihre Hofdamen Franziska und Melanie die Nacht im selben Zimmer verbracht haben. Wenig später erwartet die Gastgeberin der Hofwoche auch noch eine bittere Abfuhr.



