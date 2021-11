In diesem Netflix-Kracher müssen Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence die Welt retten vor 15 Stunden < > Embed Quelle: SWYRL - Länge: 02:30s - Veröffentlicht: So spektakulär war wohl noch nie ein Netflix-Film besetzt: In "Don't Look Up" geben sich Hollywoodstars wie Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Meryl Streep und Cate Blanchett die Ehre. Nun ist der offizielle Trailer zu dem Film von Regisseur Adam McKay erschienen.



