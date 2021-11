Kopf in Plastik-Behälter eingeklemmt: Bär irrt wochenlang umher vor 5 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 00:52s - Veröffentlicht: Nach wochenlanger Suche haben die Behörden im US-Bundesstaat Florida endlich eine Bärin gefunden, dessen Kopf in einem Behälter aus Plastik feststeckte.



