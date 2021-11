Wegen Flüchtlingskrise: Alarmbereitschaft im Baltikum vor 4 Tagen < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:48s - Veröffentlicht: Die Bilder der Tausenden Migranten an der Grenze zwischen Polen und Belarus versetzten die Nachbarländer in Alarmbereitschaft. Die Angst, dass sich wegen der Flüchtlingskrise die Spannungen in der Region verschärfen, ist groß.



