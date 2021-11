Wegen Taiwan-Vertretung: China schränkt diplomatische Beziehungen zu Litauen ein vor 5 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 00:37s - Veröffentlicht: Im litauischen Vilnius gibt es jetzt eine Taiwan-Vertretung. Das sorgt für Ärger in Peking. Wie wird das Thema Taiwan in Deutschland, Österreich und in der Schweiz gehandhabt?