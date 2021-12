Bayern-Profi Joshua Kimmich lässt sich nun doch impfen vor 1 Stunde < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 00:57s - Veröffentlicht: Nach seiner überstandenen Corona-Infektion will sich Bayern-Star Joshua Kimmich nun doch impfen lassen. In einem Interview mit dem ZDF erklärte er seinen Sinneswandel.