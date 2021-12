Dschungelcamp in Südafrika: Diese Pläne gibt es für Corona! vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:19s - Veröffentlicht: Die Corona-Pandemie ist noch immer nicht abgeklungen, dennoch will RTL das Dschungelcamp kommendes Jahr nicht im Studio ablaufen lassen, sondern plant ein Camp in Südafrika. Welche Maßnahmen dafür getroffen werden, mehr dazu gibt’s im Video. „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ gibt es auch auf RTL+ als Stream zu sehen.



