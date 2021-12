Bundespräsident Steinmeier: "Müssen nicht alle einer Meinung sein" vor 4 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:39s - Veröffentlicht: In seiner Weihnachtsansprache hat Bundespräsident Steinmeier die Bürger zu mehr Dialog angemahnt. Man müsse sich auch nach der Pandemie "noch in die Augen schauen können".