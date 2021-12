Happy new year! Happy? - 2022 ist in Asien angekommen vor 5 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - L├Ąnge: 01:14s - Ver├Âffentlicht: Soviel ist sicher: 2022 kommt. In Fernost, Australien und der S├╝dsee ist schon Neujahr. ├ťberall wurde gefeiert - trotz Corona.