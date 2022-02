Nach Sturz in engen Brunnen: Rettungskräfte arbeiten sich vorsichtig zu eingesperrtem Jungen vor vor 2 Wochen < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:00s - Veröffentlicht: Das Schicksal des fünfjährigen Rayan in Marokko bewegt viele Menschen im In- und Ausland. Vor drei Tagen stürzte er in einen Brunnen. Wird es den Rettungskräften gelingen, ihn zu befreien?



