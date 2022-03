Verstärkter Beschuss von Mariupol: Einwohner in Richtung Russland verschleppt vor 5 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 02:02s - Veröffentlicht: Die Kämpfe an den Frontabschnitten in der Ukraine wurden weiter fortgesetzt, so auch der russische Beschuss von Mariupol. Nach ukrainischen Angaben wurden Hunderte Zivilisten aus der Hafenstadt auf russisch kontrolliertes Gebiet gebracht - gegen ihren Willen.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen