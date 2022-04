Charles Michel in Kiew: Russland muss für Gräueltaten bezahlen vor 37 Minuten < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:25s - Veröffentlicht: EU-Ratspräsident Charles Michel ist in die Ukraine gereist, um seine Unterstützung im Kampf gegen die Invasion Moskaus zu demonstrieren. Es müsse Gerechtigkeit für mutmaßliche Gräueltaten geben, die von russischen Streitkräften begangen worden seien, sagte Michel.



