Elon Musk: Allmächtiger Teenager Elon Musk kauft Twitter für 44 Milliarden Dollar, er will den Kurznachrichtendienst nach seinen...

sueddeutsche.de vor 6 Stunden - Wirtschaft Welt Online Also reported by • DiePresse.com







"Was jetzt?"-Newsletter: Lawrow warnt, Musk übernimmt Twitter, das Schröder-Problem der SPD Der russische Außenminister sieht Gefahr eines dritten Weltkriegs, der UN-Generalsekretär besucht...

ZEIT Online vor 6 Stunden - Top