Weltweite Leuchtfeuer zum 70. Thronjubiläum - Queen sagt Gottesdienst ab vor 2 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:10s - Veröffentlicht: In der Saint Paul` s Kathedrale in London findet heute ein Dankgottesdienst zu Ehren der Queen statt. Allerdings bleiben sowohl die Monarchin las auch ihr zweitältester Sohn Andrew der Zeremonie fern.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen