Kein Stopp durch Straßburg: Weg frei für "Grünes Label" für Atom und Gas vor 2 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 00:47s - Veröffentlicht: Investitionen in Atomkraft und Gas müssen nicht unbedingt klimaschädlichen Charakter haben. Das hat das Europaparlament in Straßburg entschieden. Es bestätigte damit den Kurs der EU-Kommission.



