Festnahmen bei Protesten in Russlands 4.-größter Stadt Jekatarinburg vor 2 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:11s - Veröffentlicht: In Jekatarinburg sind zahlreiche - vor allem junge Leute - festgenommen worden, die nach der Teilmobilmachung in Russland protestiert hatten.



