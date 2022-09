„Die können nicht mehr“: Habecks Wirtschaftsministerium am Ende seiner Kräfte vor 1 Woche < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:16s - Veröffentlicht: Bei einer Tagung des Bundesverbands der Deutschen Industrie in Berlin klagte Habeck jetzt über die hohe Arbeitsbelastung in seinem Hause.



