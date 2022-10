Gaspreis Vorschläge: Einmalzahlung, Preisbremse und Sparanreize vor 2 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:42s - Veröffentlicht: Deutschland will Verbraucher und Wirtschaft bei der Gasrechnung entlasten. Eine Expertenkommission hat der Bundesregierung nun eine Lösung in zwei Stufen vorgeschlagen.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen