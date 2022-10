"Adolf Putin - Hände weg" - Anti-russische Demos in Hauptstädten vor 4 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:10s - Veröffentlicht: In Prag, Bukarest und Rom haben sich Demonstrierende, viele von ihnen aus der Ukraine, für ein Ende des russischen Angriffskriegs stark gemacht. Die Menschen protestierten teilweise auch gegen die russische Regierung.



