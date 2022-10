Entschuldigung per TV-Interview: Hält der Kniefall Liz Truss im Amt? vor 2 Tagen < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:20s - Veröffentlicht: Kam die Entschuldigung am späten Montagabend schon zu spät? Die britische Premierministerin Liz Truss steht nach dem Eingeständnis missratener Finanzpolitik auch innerhalb ihrer Tory-Partei mehr und mehr unter Druck. Die Nachfolgediskussion läuft bereits.



