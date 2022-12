Öl auf Klimt in Wien: Was fordert "Letzte Generation Österreich"? am 15.11.2022 < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 00:46s - Veröffentlicht: Im Leopold Museum in Wien haben Aktivisten der "Letzten Generation Österreich" @letztegenAT ein Gemälde von Gustav Klimt mit Öl überschüttet. Nach ähnlichen Attacken gegen Van Gogh, Monet u.a. Waren Vorbereitungen gegen einen solchen Angriff getroffen worden.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen